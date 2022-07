Balade contée : retour au Moyen Âge Place d’Armes Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Balade contée : retour au Moyen Âge Place d’Armes, 18 septembre 2022, Sélestat. Balade contée : retour au Moyen Âge Dimanche 18 septembre, 11h30, 14h00 Place d’Armes

Gratuit. Départ place du Docteur Maurice Kubler. Durée : 1h.

Retournez au Moyen Âge lors d’une balade contée et costumée pour partir à la rencontre de Barbara, femme d’artisan, vivant à Sélestat au XVe siècle. Place d’Armes Place d’Armes, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

Avec la présence de la mairie et de l’hôtel de ville, la place d’Armes constitue le cœur citoyen de Sélestat. À cette occasion, de nombreuses activités en lien avec la ville, son patrimoine et son architecture sont proposées pour petits et grands. Retournez au Moyen Âge lors d’une balade contée et costumée pour partir à la rencontre de Barbara, femme d’artisan, vivant à Sélestat au XVe siècle. Barbara, femme d’artisan, vous emmène à travers les rues de Sélestat. Elle raconte sa ville, ses habitants et son quotidien. Un voyage dans le temps, de l’arsenal Sainte-Barbe aux rives de l’Ill, en passant par la Tour Neuve et le quartier des Tanneurs.

