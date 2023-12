Festivités : Un Noël à Sedan Place d’Armes Sedan, 1 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

La Ville de Sedan vous invite à vivre la magie de Noël dans un décor polaire au coeur du centre-ville, Place d’Armes et Place de la Halle.PLACE D’ARMES – Animations – Du Vendredi 15 au Samedi 23 décembre- Chalets d’artisans et de vente de cadeaux,- Espace restauration, douceurs hivernalesTous les jours, les enfants pourront, gratuitement, rencontrer le Père Noël dans son chalet et bénéficier d’animations : être maquillé, s’amuser avec Pipo, entendre un conte…Des spectacles et des temps musicaux complètent le programme.Samedi 16 décembre : 18h15 Parade festive par les associations de danse Chorège, Ecole, La Linette, Studio L Sedan et l’école Isabelle Stoupy en compagnie du Père Noël et des artistes VirtuÔses et Comp’Anim .PLACE DE LA HALLE : Attractions foraines – Du Vendredi 15 décembre au Mercredi 3 janvierPatinoire en revêtement synthétique, Manège des Rennes pour les plus jeunesTarif unique : 2€.

2023-12-15 fin : 2023-12-23 . .

Place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The City of Sedan invites you to experience the magic of Christmas in a polar setting in the heart of downtown, Place d’Armes and Place de la Halle.PLACE D?ARMES – Animations – From Friday, December 15 to Saturday, December 23- Artisan and gift-selling chalets,- Catering area, winter treatsEvery day, children can meet Santa Claus in his chalet, free of charge, and enjoy a range of activities: face painting, fun with Pipo, storytelling…Shows and musical performances complete the program.saturday, December 16: 6:15 p.m. Festive parade by dance associations Chorège, Ecole, La Linette, Studio L Sedan and the Isabelle Stoupy school, accompanied by Santa Claus and artists VirtuÔses and Comp’Anim.PLACE DE LA HALLE: Fairground attractions – Friday, December 15 to Wednesday, January 3Synthetic-surfaced skating rink, Rennes merry-go-round for younger childrenSingle price: 2?

La ciudad de Sedán le invita a vivir la magia de la Navidad en un entorno polar en pleno centro de la ciudad, en la Place d’Armes y en la Place de la Halle.PLACE D’ARMES – Actividades – Del viernes 15 al sábado 23 de diciembre- Tiendas de artesanía y regalos,- Zona de restauración, golosinas de inviernoTodos los días, los niños podrán conocer a Papá Noel en su chalet gratuito y disfrutar de diversas actividades como pintura de caras, diversión con Pipo y cuentacuentos.sábado 16 de diciembre: 18.15 h Desfile festivo de las asociaciones de danza Chorège, Ecole, La Linette, Studio L Sedan y la escuela Isabelle Stoupy, acompañados por Papá Noel y los artistas VirtuÔses y Comp’Anim.PLACE DE LA HALLE: Atracciones de feria – Del viernes 15 de diciembre al miércoles 3 de eneroPista de patinaje de superficie sintética, tiovivo de Rennes para los más pequeñosPrecio único: 2?

Die Stadt Sedan lädt Sie ein, den Weihnachtszauber in einer polaren Kulisse im Herzen des Stadtzentrums, Place d’Armes und Place de la Halle, zu erleben.PLACE D?ARMES – Animationen – Freitag, 15. bis Samstag, 23. Dezember – Hütten mit Kunsthandwerkern und Geschenkartikeln – Restaurantbereich, winterliche LeckereienAlle Tage können die Kinder kostenlos den Weihnachtsmann in seiner Hütte treffen und von Animationen profitieren: geschminkt werden, mit Pipo spielen, eine Geschichte hören….samstag, 16. Dezember: 18.15 Uhr Festliche Parade der Tanzvereine Chorège, Ecole, La Linette, Studio L Sedan und der Schule Isabelle Stoupy in Begleitung des Weihnachtsmanns und der Künstler VirtuÔses und Comp’Anim. PLACE DE LA HALLE: Jahrmarktsattraktionen – Freitag, 15. Dezember bis Mittwoch, 3. JanuarEisbahn mit Kunststoffbelag, Karussell der Rentiere für die JüngstenEinzeltarif: 2?

Mise à jour le 2023-11-28 par Ardennes Tourisme