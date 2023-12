Corrida de Sedan Place d’Armes Sedan, 1 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

La Corrida est de retour à Sedan le samedi 9 décembre 2023.Rendez-vous à 20H pour un départ place d’Armes ! Le parcours de 7,85km se déroulera dans les rues du centre ville.Récompense pour le meilleur déguisement !Résultats , récompenses, loterie, salle Marcillet dès 21h30Inscription : 10 € sur ledossard.com ou inscription le jour même 12 €.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place d’Armes

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Corrida returns to Sedan on Saturday, December 9, 2023.8pm start at Place d’Armes! The 7.85km course will take in the streets of the town center, with prizes for the best disguise.Results, prizes, lottery, salle Marcillet from 9:30pmRegistration: 10? on ledossard.com or same-day registration 12?

La Corrida vuelve a Sedán el sábado 9 de diciembre de 2023, con salida a las 20:00 h desde la Place d’Armes Recorrido de 7,85 km por las calles del centro de la ciudad, ¡con premio para el mejor disfraz! Resultados, premios, tómbola, sala Marcillet a partir de las 21h30Inscripción: 10? en ledossard.com o inscripción el día 12?

Die Corrida kehrt am Samstag, den 9. Dezember 2023, nach Sedan zurück.20 Uhr: Start auf der Place d’Armes! Die 7,85 km lange Strecke führt durch die Straßen des Stadtzentrums.Preise für die beste Verkleidung!Ergebnisse, Preise, Lotterie, Marcillet-Saal ab 21.30 UhrAnmeldung: 10 ? auf ledossard.com oder Anmeldung am selben Tag 12 ?

Mise à jour le 2023-11-29 par Ardennes Tourisme