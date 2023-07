À la découverte du Sud de Champignol : « la meulière pour tous ! » Place d’Armes Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

À la découverte du Sud de Champignol : « la meulière pour tous ! » 16 et 17 septembre Place d’Armes Se rendre sur le stand du Service Culture de la Ville, place d’Armes, pour prendre un livret puis se rendre Place Jean Moulin pour débuter la visite !

Le quartier de Champignol est délimité au Sud par l’avenue du Bac, à l’Ouest par le boulevard de Champigny, à l’Est par l’avenue Didier et au Nord par la Marne. Si la partie Nord du quartier a été rapidement lotie (dès 1881 pour l’espace entre la gare et l’avenue de Verdun), la partie Sud le fut plus tardivement. En 1864, celle-ci était réservée à la construction d’usines, mais ne trouva aucun preneur. Aussi fut-elle lotie après 1870, d’abord dans le triangle entre l’avenue du Centenaire, l’avenue de Verdun et la ligne RER, puis dans les autres secteurs entre 1885 et 1925. C’est cette partie que nous vous invitons à découvrir. Un quartier encore très champêtre en 1921 mais qui accueille de nombreux habitants dans l’Entre-deux-Guerres.

Le parcours proposé permet d’appréhender l’histoire du quartier en observant l’architecture de ses maisons, depuis le « bâtiment remarquable » protégé par le PLU, jusqu’à la modeste « maison économique » ou l’immeuble de rapport. Le livret comporte également un jeu de piste pour les enfants.

Place d’Armes Place d’Armes, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Aurélien Prévot