Aux origines de la ville de Saint-Maur-des-Fossés 16 et 17 septembre Place d'Armes Entrée libre

Promenez-vous dans le quartier le plus anciennement occupé de Saint-Maur-des-Fossés et toujours bien vivant. Vous y découvrirez son église des XIIe et XIIIe siècles, dédiée à saint Nicolas, en cours de restauration ; quelques belles demeures du XVIIe siècle héritées du château et de la cour des princes de Condé, mais aussi diverses traces des activités de l’ancien bourg telles que sa ferme, ses modestes échoppes, sa mairie, sa manufacture, son pensionnat, le chemin de la grande procession annuelle de Saint-Maur, et les lieux de tournage de célèbres films.

Place d'Armes, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Dates et horaires:

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

