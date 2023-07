Visite libre de l’église Saint-Nicolas Place d’Armes Saint-Maur-des-Fossés, 16 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Visite libre de l’église Saint-Nicolas 16 et 17 septembre Place d’Armes

Plus ancien édifice intact de Saint-Maur-des-Fossés, cette église est dédiée à Saint-Nicolas, patron des écoliers certes, mais aussi des mariniers, nombreux à débarquer alors au port de l’abbaye, sur la Marne. L’édifice a été plusieurs fois remanié, ce qui explique les différents styles de construction. Si le clocher est roman, typique du XIIe siècle, le chœur (du XIIIe siècle) est quant à lui gothique, avec une imposante verrière de près de 8 mètres de hauteur ! L’église est classée monument historique depuis 1947.

Les grands travaux de rénovation engagés par la ville, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Région Île-de-France, se sont achevés fin 2022 : remplacement de la couverture du chœur et du clocher, reprise de la charpente, ravalement, remplacement de nombreuses pierres très abîmées (y compris colonnettes et chapiteaux), nettoyage de certains vitraux… Patrimoine vivant, venez découvrir la reconstitution de la voûte romane suite à la destruction de la voute en plâtre de l’Entre-deux-Guerres. Admirez le superbe coq qui veille désormais sur l’édifice.

Place d’Armes Place d’Armes, 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Vieux Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Aurélien Prévot