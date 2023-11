Ven – Compagnie Si Seulement Place d’Armes Rumilly, 19 décembre 2023, Rumilly.

Rumilly,Haute-Savoie

D’une grande force visuelle, Ven nous offre à voir la beauté

brute du monde à travers un cirque sensuel et physique.

On plonge avec délice dans cette bulle de douceur et de

virtuosité..

2023-12-19 20:00:00 fin : 2023-12-19 . EUR.

Place d’Armes Quai des Arts

Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Ven is a visually powerful showcase for the world?s raw beauty

through a sensual, physical circus.

We dive with delight into this bubble of gentleness and virtuosity

virtuosity.

Ven es un espectáculo visualmente impactante que revela la cruda belleza del mundo a través de un circo sensual y físico

a través de un circo sensual y físico.

Nos sumergimos con deleite en esta burbuja de delicadeza y virtuosismo

virtuosismo.

Mit großer visueller Kraft zeigt uns Ven die Schönheit der Welt

der Welt durch einen sinnlichen und körperlichen Zirkus.

Wir tauchen mit Genuss in diese Blase aus Sanftheit und Virtuosität ein

virtuosität.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme Rumilly – Albanais