ViE – Filomène & Compagnie Place d’Armes Rumilly, 16 décembre 2023, Rumilly.

Rumilly,Haute-Savoie

Une courte histoire de la vie, illustrée avec beaucoup de

poésie, qui touche en plein cœur..

2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Place d’Armes Quai des Arts

Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A short story of life, poetically illustrated

that touches the heart.

Una breve historia de vida, poéticamente ilustrada y

que llega al corazón.

Eine kurze Geschichte über das Leben, die mit viel Liebe illustriert ist

poesie, die mitten ins Herz trifft.

