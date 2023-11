Soom T & The Stone Monks + DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson Place d’Armes Rumilly, 1 décembre 2023, Rumilly.

Rumilly,Haute-Savoie

Avec son style inimitable et son flow complètement

dément, Soom T, « la Reine du raggamuffin » parcourt

le monde depuis plus de 20 ans accompagnée de ses

musiciens, The Stone Monks..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

Place d’Armes Quai des Arts

Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



With her inimitable style and crazy flow, Soom T

soom T, « the Queen of Raggamuffin », has been touring the

for over 20 years, accompanied by her musicians

musicians, The Stone Monks.

Con su inimitable estilo y alocado flow, Soom T

soom T, « la Reina del Raggamuffin », ha estado de gira por el

mundo desde hace más de 20 años, acompañada por sus músicos

músicos, The Stone Monks.

Mit ihrem unnachahmlichen Stil und ihrem Flow ist die

soom T, die « Königin des Raggamuffins », reist durch die ganze Welt

seit mehr als 20 Jahren die Welt, begleitet von ihren

musikern, The Stone Monks.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme Rumilly – Albanais