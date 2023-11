SAINT-NICOLAS À PHALSBOURG Place d’Armes Phalsbourg, 9 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Saint-Nicolas arrive à Phalsbourg ! Accompagné du Père Fouettard, il attend les enfants sur la Place d’Armes. Balades à dos de poney dans les rues de la ville.. Enfants

Samedi 2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Place d’Armes

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Saint-Nicolas arrives in Phalsbourg! Accompanied by Père Fouettard, he awaits children on the Place d’Armes. Pony rides through the town.

San Nicolás llega a Phalsbourg Acompañado por Père Fouettard, espera a los niños en la Place d’Armes. Paseos en poni por las calles de la ciudad.

Saint-Nicolas kommt nach Phalsbourg! In Begleitung von Knecht Ruprecht erwartet er die Kinder auf dem Place d’Armes. Ausritte auf dem Rücken von Ponys in den Straßen der Stadt.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG