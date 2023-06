FESTIVAL DE THÉÂTRE – CONCERT THIBAUT SIBELLA AND THE GRAVEYARD SHIFT (FOLK) Place d’Armes Phalsbourg, 22 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

LES MUSICIENS SUR LA PLACE – Thibaut Sibella and the Graveyard Shift, samedi 22/07. Pour cette édition 2023, la programmation musicale s’est faite en collaboration avec le café culturel « le Cotylédon », qui propose depuis plus de 5 ans à Phalsbourg, à deux pas de la place d’Armes, des événements culturels réguliers et en particulier des soirées concerts.. Tout public

Samedi 2023-07-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-22 22:00:00. 0 EUR.

Place d’Armes

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



LES MUSICIENS SUR LA PLACE – Thibaut Sibella and the Graveyard Shift, Saturday 22/07. For this 2023 edition, the musical program was drawn up in collaboration with the cultural café « le Cotylédon », which for over 5 years has been offering regular cultural events in Phalsbourg, a stone’s throw from the Place d’Armes, and in particular evening concerts.

LES MUSICIENS SUR LA PLACE – Thibaut Sibella y el Graveyard Shift, sábado 22/07. Para esta edición 2023, el programa musical se ha elaborado en colaboración con el café cultural « le Cotylédon », que desde hace más de 5 años ofrece regularmente eventos culturales, en particular conciertos nocturnos, en Phalsbourg, a dos pasos de la Place d’Armes.

LES MUSICIENS SUR LA PLACE – Thibaut Sibella and the Graveyard Shift, Samstag, 22/07. Für diese Ausgabe 2023 wurde das Musikprogramm in Zusammenarbeit mit dem Kulturcafé « le Cotylédon » erstellt, das seit über 5 Jahren in Phalsbourg, nur wenige Schritte vom Place d’Armes entfernt, regelmäßige kulturelle Veranstaltungen und insbesondere Konzertabende anbietet.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT PAYS DE PHALSBOURG