FESTIVAL DE THÉÂTRE Place d’Armes, 21 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

43e édition du Festival de Théâtre de Phalsbourg ! Depuis plus de 40 ans, Phalsbourg s’est forgé une réputation dans le monde du théâtre et auprès du public. Dans cette petite ville de 5000 habitants, fortifiée par Vauban, la passion du théâtre s’est enracinée, avec, pendant 10 jours d’été, plus de 50 représentions appréciées par des milliers de visiteurs, dont de nombreux fidèles. Les espaces du centre ville – salles, places, cours, fossés de Vauban – sont ainsi habités par le théâtre. La grande place d’Armes centrale se transforme en plateau musical et restaurant de plein air. Le festival de Phalsbourg, événement phare de Moselle Sud, est un ancrage fort et pérenne dans une région où la culture « grandit » et trouve peu à peu sa place.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 à ; fin : 2023-07-30 . 0 EUR.

Place d’Armes

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



43rd edition of the Phalsbourg Theatre Festival! For more than 40 years, Phalsbourg has built up a reputation in the world of theater and with the public. In this small town of 5,000 inhabitants, fortified by Vauban, the passion for theater has taken root, with more than 50 performances during 10 days of summer, appreciated by thousands of visitors, including many faithful. The spaces of the city center – halls, squares, courtyards, Vauban moats – are thus inhabited by the theater. The large central Place d’Armes is transformed into a musical stage and open-air restaurant. The Phalsbourg festival, a flagship event in South Moselle, is a strong and lasting anchor in a region where culture is « growing » and gradually finding its place.

¡43ª edición del Festival de Teatro de Phalsbourg! Desde hace más de 40 años, Phalsbourg se ha forjado una reputación en el mundo del teatro y entre el público. En esta pequeña ciudad de 5.000 habitantes, fortificada por Vauban, ha arraigado la pasión por el teatro, con más de 50 representaciones a lo largo de 10 días en verano, de las que disfrutan miles de visitantes, muchos de ellos asiduos. Los espacios del centro de la ciudad -salas, plazas, patios, fosos de Vauban- están así habitados por el teatro. La gran plaza central de Armas se transforma en escenario musical y restaurante al aire libre. El Festival de Phalsbourg, acontecimiento emblemático del Mosela Meridional, es un anclaje fuerte y duradero en una región donde la cultura « crece » y encuentra poco a poco su lugar.

43. Ausgabe des Theaterfestivals von Phalsbourg! Seit über 40 Jahren hat sich Phalsbourg in der Theaterwelt und beim Publikum einen guten Ruf erarbeitet. In dieser von Vauban befestigten Kleinstadt mit 5000 Einwohnern ist die Leidenschaft für das Theater tief verwurzelt. An zehn Sommertagen finden über 50 Vorstellungen statt, die von Tausenden von Besuchern, darunter viele Stammgäste, geschätzt werden. Die Räume des Stadtzentrums – Säle, Plätze, Höfe, Vauban-Graben – werden vom Theater bewohnt. Der große zentrale Place d’Armes verwandelt sich in eine Musikbühne und ein Freiluftrestaurant. Das Festival von Phalsbourg, ein Vorzeigeereignis von Moselle Sud, ist eine starke und dauerhafte Verankerung in einer Region, in der die Kultur « wächst » und nach und nach ihren Platz findet.

