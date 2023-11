Rallye sportif de Noël Place d’Armes Orthez, 28 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Une dizaine de défis sportifs à réaliser au coeur de la ville d’Orthez en équipe de 3 enfants et un adulte accompagnant !.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 17:00:00. EUR.

Place d’Armes

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A dozen sporting challenges to be completed in the heart of the town of Orthez in teams of 3 children and one accompanying adult!

Una docena de retos deportivos que hay que superar en el corazón de la ciudad de Orthez en equipos de 3 niños y un adulto acompañante

Ein Dutzend sportlicher Herausforderungen, die im Herzen der Stadt Orthez in Teams von 3 Kindern und einem begleitenden Erwachsenen zu bewältigen sind!

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coeur de Béarn