Marche : Orthez Rose Place d’Armes Orthez, 15 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Inscriptions.

Marche proposée par les Foulées Fébus, le Lion’s Club, les Gastounets ,Toros y Peña, Orthez la Citadine, le Foyer de Castétarbe et le Foyer des Soarns.

Au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Deux parcours proposés de 11 km et de 5,5 km.

Ravitaillement sur le parcours..

2023-10-15

Place d’Armes

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Registration.

Walk organized by Foulées Fébus, Lion’s Club, Gastounets ,Toros y Peña, Orthez la Citadine, Foyer de Castétarbe and Foyer des Soarns.

In aid of the fight against breast cancer.

Two routes: 11 km and 5.5 km.

Refreshments along the route.

Formulario de inscripción.

Marcha organizada por Foulées Fébus, Lion’s Club, Gastounets, Toros y Peña, Orthez la Citadine, Foyer de Castétarbe y Foyer des Soarns.

A beneficio de la lucha contra el cáncer de mama.

Dos recorridos: 11 km y 5,5 km.

Avituallamiento a lo largo del recorrido.

Anmeldungen.

Diese Wanderung wird von den Foulées Fébus, dem Lion’s Club, den Gastounets ,Toros y Peña, Orthez la Citadine, dem Foyer de Castétarbe und dem Foyer des Soarns angeboten.

Zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs.

Zwei Strecken von 11 km und 5,5 km werden angeboten.

Verpflegung auf der Strecke.

