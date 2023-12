Marché du terroir Place d’Armes Neuf-Brisach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 08:00:00

fin : 2024-12-23 13:00:00 Tous les samedis, des producteurs locaux proposent des produits du terroir : légumes, confiture, viande, miel, fromages….

Place d’Armes

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est

Catégories d'Évènement: Haut-Rhin, Neuf-Brisach
Code postal 68600
Lieu Place d'Armes
Ville Neuf-Brisach

