Marcher contre le cancer Place d’armes Navarrenx, 1 octobre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Marche libre balisée d’environ 13 kms ou marche en Yoga pour décélérer d’environ 3 kms..

2023-10-01

Place d’armes RDV Mairie

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A free, signposted walk of around 13 km or a yoga walk to slow down for around 3 km.

Free participation. No registration required.

Information from Nathalie: 06 07 88 66 99

Una caminata gratuita y señalizada de unos 13 kms o una caminata de yoga para bajar el ritmo de unos 3 kms.

Participación gratuita. No es necesario inscribirse.

Información a Nathalie: 06 07 88 66 99

Markierte freie Wanderung von ca. 13 km oder Yoga-Wanderung zur Entschleunigung von ca. 3 km.

