Cet évènement est passé La matinale des Sentinelles Place d’Armes Nantua Catégories d’Évènement: Ain

Nantua La matinale des Sentinelles Place d’Armes Nantua, 23 décembre 2023, Nantua. Nantua Ain

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 09:00:00

fin : 2023-12-23 16:00:00 Les joueurs de l’US Nantua Haut Bugey Rugby vous attendent sur la place d’Armes de Nantua le samedi 23 dès 09:00 pour la Matinale des Sentinelles..

Place d’Armes

Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

