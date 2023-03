CONCERT – ORGUE & ALTO Place d’Armes Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz Catégories d’Évènement: Metz

CONCERT – ORGUE & ALTO
CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Place d'Armes Metz
2023-04-16 16:30:00 – 17:30:00

Moselle Metz . La cathédrale de Metz accueillera un concert original donné par Lorène Gédor à l’alto et Thierry Ferré à l’orgue.

Des arrangements d’œuvres du XIXe siècle de Gabriel Fauré, Max Bruch, Ernest Chausson résonneront depuis l’orgue de chœur.

L’accès au haut-chœur sera possible à partir de 16h. Dans la limite des places disponibles dans le chœur, puis dans la nef. http://www.orguecathedralemetz.com/ ORGUE CATHEDRALE METZ

