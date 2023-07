Danses traditionnelles Par les Trouveres du Tillet Place d’Armes, Metz Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Danses traditionnelles

Par les Trouveres du Tillet 16 et 17 septembre Place d’Armes, Metz

20 danseurs et musiciens proposent une immersion musicale dans la Lorraine du XIXe siècle. Ces danses populaires d’antan constituent un témoignage inestimable et sont un vecteur de transmission de la culture populaire locale et de son patrimoine immatériel. Une danse du mât sera présentée, entre autres.

Place d’Armes, Metz Place d’Armes, Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est La place d’Armes est une vaste place rectangulaire de 125 mètres de long et de 50 mètres de large entièrement pavée. Elle est aménagée dans les années 1750-1760 selon la volonté de Louis XV. Avant sa création, plusieurs édifices dont le cloître de la cathédrale occupaient l’espace. Il n’existait alors qu’une petite place située face au portail d’entrée de la cathédrale. Les bâtiments existants sont démolis vers 1765.

Conformément à la volonté du roi, les édifices entourant la place symbolisent les différents pouvoirs : afin de compléter la cathédrale qui symbolise le pouvoir religieux, Blondel érige l’Hôtel de Ville représentant le pouvoir municipal, le corps de garde (actuel Office de tourisme), qui permet l’exercice du pouvoir militaire et le Parlement pour le pouvoir judiciaire.

Elle s’appelle à l’origine Place du Grand Moutier, ce terme désignant un monastère ou une église et faisant donc probablement référence à la cathédrale. Elle est nommée place d’Armes au début du XVIIIe siècle. De nombreux toponymes sont modifiés pendant la Révolution française et elle devient Place de la Loi. Ce nom est encore gravé dans la façade de l’hôtel de Ville. Nommée place Napoléon pendant l’Empire, puis place de l’Hôtel de Ville, elle redevient place d’Armes en 1870 et conserve alors ce nom.

Ses pavés bicolores, dans un très bon état de conservation malgré la circulation automobile et piétonne, sont disposés en croix de Saint-André (en forme de X). Sur cette place, du côté du Parlement, s’élèvent deux trophées militaires exécutés en 1767 par Pierre-François Le Roy. La statue du Maréchal Fabert était à l’origine placée entre ces deux trophées. Cette œuvre du sculpteur Etex, inaugurée le 30 novembre 1842, leur fait désormais face avec grandeur et solennité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Ville de Metz