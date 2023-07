Feux d’artifice et Bal des Pompiers Place d’Armes Meilhan-sur-Garonne, 13 juillet 2023, Meilhan-sur-Garonne.

Meilhan-sur-Garonne,Lot-et-Garonne

Bal des Pompiers et Feux d’artifice.

– 19h30 : Repas dansant et buvette / – 23h : Grand feu d’artifices..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place d’Armes

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Firemen’s ball and fireworks.

– 7:30 p.m.: Meal with dancing and refreshments / – 11 p.m.: Large fireworks display.

Baile de bomberos y fuegos artificiales.

– 19.30 h: Comida con baile y refrescos / – 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales.

Feuerwehrball und Feuerwerk.

– 19.30 Uhr: Tanzmahlzeit und Getränkestand / – 23 Uhr: Großes Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Val de Garonne