Octobre Rose : marche pour le dépistage du cancer du sein Place d’armes Blaye, 8 octobre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

Habillez-vous en rose et venez participer à une marche dans le cadre d’Octobre Rose, pour le dépistage du cancer du sein.

Le départ aura lieu depuis la Place d’Armes, dans la citadelle à 9h00.

Nouveau : Participez à la Flashmob au retour de la marche, ainsi qu’à une animation sur le Tai-Chi..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Place d’armes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dress in pink and take part in a walk as part of the Pink October campaign for breast cancer screening.

Departure from Place d’Armes in the citadel at 9:00 am.

New: Join in the Flashmob after the walk, and take part in a Tai-Chi animation.

Vístete de rosa y ven a participar en una marcha dentro de la campaña Octubre Rosa de detección del cáncer de mama.

La marcha partirá de la plaza de Armas de la ciudadela a las 9.00 horas.

Novedad: participe en el Flashmob a la vuelta de la marcha, así como en una actividad de Tai-Chi.

Ziehen Sie sich rosa an und nehmen Sie an einem Spaziergang im Rahmen des Rosa Oktobers teil, der sich für die Früherkennung von Brustkrebs einsetzt.

Der Start erfolgt um 9.00 Uhr vom Place d’Armes in der Zitadelle.

Neu: Nehmen Sie am Flashmob auf dem Rückweg von der Wanderung teil, sowie an einer Animation zum Thema Tai-Chi.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Blaye