Place à la BD ! Place d’armes 86150 L’isle jourdain L’Isle-Jourdain, 15 juillet 2023, L'Isle-Jourdain.

L’Isle-Jourdain,Vienne

Une journée de rencontres du public avec des professionnels de la BD et de l’illustration. RDV de 10h à 12h puis de 14h à 18h avec la MJC Champ Libre.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:00:00. .

Place d’armes 86150 L’isle jourdain Place d’armes

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A day of encounters between the public and professionals from the world of comics and illustration. 10 a.m. to 12 p.m. then 2 p.m. to 6 p.m. with MJC Champ Libre

Un día para que el público se encuentre con profesionales del mundo del cómic y la ilustración. 10h-12h y 14h-18h con MJC Champ Libre

Ein Tag, an dem sich das Publikum mit Fachleuten aus den Bereichen Comic und Illustration treffen kann. RDV von 10h bis 12h und von 14h bis 18h mit der MJC Champ Libre

Mise à jour le 2023-06-27 par ACAP