Place à la BD Place d’armes 86150 L’isle jourdain L’Isle-Jourdain, 15 juillet 2023, L'Isle-Jourdain.

Place à la BD Samedi 15 juillet, 10h00, 14h00 Place d’armes 86150 L’isle jourdain Entrée libre

Du 20 juin au mercredi 12 juillet à la bibliothèque (mairie) de L’Isle Jourdain

EXPOSITION Louise Petibouchon de Jean DEPELLEY et Eric ALBERT

Samedi 15 juillet de 10h à 12h & 14h à 18h

ACCUEIL DU PUBLIC Place d’Armes L’Isle Jourdain

RENCONTRES AVEC LES AUTEURS, DEDICACES, COIN DESSIN

Eric ALBERT : Corpus Christi, Marcas, Louise Petibouchon T3*

Bob BERGE : Ma femme et moi, C’est grave docteur?, Le Judo, La Vie secrète du Tour*

Christophe COMPIN : 52 aphorismes, Futura 50 ans, Mademoiselle Ernestine*

Patricia CROTTIER : Les Amoureux, La ZEN attitude, Le Judo

Jean DEPELLEY : Jack Kirby, Comics signatures, Louise Petibouchon T3*, Le Puy de Dôme*

FAW : Monster Club 2, Les années noires d’Angoulême, Vésale

JETHRO : Caricatures et cartes postales

Yves H : Old Pa Anderson*, Retour au Congo*, Duke T7* (présent l’après midi seulement)

HERMANN : Jeremiah T39*, Tours de Bois Maury T15 & 16*, Duke T7* (présent après midi seulement)

Gilles LAPLAGNE : Unité Félin, Flics du rail*, Médecins de guerre T1 & 2*

MOLOSSY : En vert et contre tous…

Jean Philippe PEYRAUD : La fleur dans l’atelier de Mondrian, Seconde partie de carrière*, Linette*

Catherine ROMAT : Mon lpote et moi, La grosse bêbette, Linette*

Eric WANTIEZ : Le Printemps d’Oan, Conte de la nuit noire, Angoulême

EXPOSITIONS

Louise Petibouchon de Jean DEPELLEY et Eric ALBERT à La Boutique d’à côté

Dessins des amateurs de l’atelier de la MJC avec Emmanuelle ZENATI au Bar LE 10

LIBRAIRIE PRESSE ISLOISE * Ouvrages d’auteurs présents en vente (T = tome)

ANIMATIONS

Toute la Caricatures offertes réalisées par JETHRO

journée Magie rapprochée (close up) avec Renato MAGIC

14h30 Conférence Les Super Héros par Jean DEPELLEY

16h Corinne PIGNOUX conteuse

REMERCIEMENTS

Bar restaurant LE 10, Boulangerie Les délices du p’tit Aimé, La Boulit’, Brasserie La Bergère, Coop de L’Isle, Crédit Agricole, Lunettes Isloises, Maison de la Presse Isloise, Pressing de L’Isle, Seritech, Tramétal, Comité des Fêtes de L’Isle Jourdain, La boutique d’à côté, Commune de L’Isle Jourdain, les auteurs et tous les bénévoles

Place d'armes 86150 L'isle jourdain Place d'armes 86150 L'Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T12:00:00+02:00

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

Faw