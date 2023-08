Rassemblement de motos Place d’Armes 44490 Le croisic Le croisic, 24 septembre 2023, Le croisic.

Rassemblement de motos Dimanche 24 septembre, 10h00 Place d’Armes 44490 Le croisic Gratuit: 0

Nantes Océan Chapter France se réunit pour célébrer les 30 ans de l’association. À cette occasion plus de 180 motos feront le déplacement.

Les membres de l’association viennent séjourner au Croisic pour cette occasion et sur la presqu’île Guérandaise. Leur programme prévoit le rassemblement de leurs véhicules d’exception le dimanche 24 septembre sur la place d’Armes. Venez admirer ce grand rassemblement d’Harley-Davidson.

Inscriptions (closes) réservées aux membres de l’association.

Place d’Armes 44490 Le croisic Place d’Armes 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rassemblement-de-motos-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T14:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T14:00:00+02:00

EXPOSITION FAMILLE