Fête Nationale – 14 Juillet
Vendredi 14 juillet, 21h00
Place d'Armes 44490 Le croisic

Fête nationale – 14 Juillet

Comme chaque année, nous célébrons la Fête Nationale à travers un dépôt de gerbes au monument aux morts du Mont-Esprit, à 10h00.

À 21h00, un concert est donné place d'Armes.

À partir de 23h00 place au traditionnel feu d'artifice sur barges, à admirer quai des Canonnières !

La soirée continue par la reprise du concert.

