THE BOYS FRIENDS Place Darcy, 21 juin 2023, Dijon.

THE BOYS FRIENDS Mercredi 21 juin, 22h00 Place Darcy

Un groupe atypique, dont le but est de magnifier vos tubes préférés des années 70s, 80s en allant même jusqu’aux années 90s. Accompagné de 3 guitares, d’1 percussion et de 4 voix, Une production qui mêle humour, ambiance et chanson. Jazz, Blues, Folk, Rock, Bossa, etc.

Un répertoire qui fait appel aux souvenirs de chacun et permet à tous de s’amuser et de danser. Une bonne ambiance garantie en somme !

Place Darcy Place Darcy, 21000 Dijon Dijon 21000 Montchapet Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T22:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T22:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Theboysfriends