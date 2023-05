ATMA Place Darcy, 21 juin 2023, Dijon.

ATMA Mercredi 21 juin, 19h00 Place Darcy

Atma est un jeune groupe émergent de Dijon, qui se veut funk autant dans la musique que dans l’attitude. Ses mots-clés sont l’énergie, la fête et la danse. Son objectif : faire bouger les foules et aller chercher la fougue au plus profond de nous. C’est d’ailleurs la définition même du terme sanskrit : l’Ātma, qui est “la divinité, le feu qui anime chaque individu”. En dehors de ce côté spirituel, le groupe se penche sur des inspirations 70 et 80 pour recréer un groove dont on ne se lasse pas. Une musique jeune, rafraîchissante et énergique aux styles rock, disco, pop et oriental.

Place Darcy Place Darcy, 21000 Dijon Dijon 21000 Montchapet Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

