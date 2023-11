NOËL ENCHANTÉ DANS LES FORTIFICATIONS Place Darche Longwy, 16 décembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Soirée aux couleurs de Noël.

Au programme : découverte, animée par nos guides, des principaux monuments de la place forte de Vauban (place Darche, Puits de Siège, église Saint-Dagobert…), des lumières, des décorations, des gourmandises…

Vous pourrez aussi découvrir le marché de Noël organisé par la Ville de Longwy, à proximité de la Porte de France.

Tarifs : 10 € / adulte, 5 € / de 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

Rendez-vous à 17h30 à l’Office de Tourisme du Grand Longwy (Puits de Siège, place Darche).

Réservations uniquement à l’office de tourisme et paiement lors de l’inscription (pas de réservations par téléphone ou par mail).. Tout public

Samedi 2023-12-16 17:30:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. 5 EUR.

Place Darche

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An evening in the colors of Christmas.

On the program: a guided tour of the main monuments of Vauban’s stronghold (Place Darche, Puits de Siège, Saint-Dagobert church, etc.), lights, decorations and delicacies?

You can also discover the Christmas market organized by the City of Longwy, near the Porte de France.

Prices: 10 ? / adult, 5 ? / 12 to 18 years old, free for children under 12.

Meet at 5.30pm at the Office de Tourisme du Grand Longwy (Puits de Siège, place Darche).

Reservations only at the tourist office and payment on registration (no reservations by phone or e-mail).

Una velada con los colores de la Navidad.

En el programa: descubrimiento, de la mano de nuestros guías, de los principales monumentos de la plaza fuerte de Vauban (Place Darche, Puits de Siège, iglesia de Saint-Dagobert, etc.), las luces, las decoraciones, los manjares..

También puede visitar el mercado de Navidad organizado por la ciudad de Longwy, cerca de la Porte de France.

Entrada: 10 euros para los adultos, 5 euros para los niños de 12 a 18 años, gratis para los menores de 12 años.

Cita a las 17.30 h en la Oficina de Turismo del Gran Longwy (Puits de Siège, place Darche).

Reservas únicamente en la oficina de turismo y pago en el momento de la inscripción (no se admiten reservas por teléfono o correo electrónico).

Ein Abend in den Farben der Weihnacht.

Auf dem Programm: Entdeckung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Festung von Vauban (Place Darche, Puits de Siège, Kirche Saint-Dagobert?), der Lichter, der Dekorationen und der Leckereien unter der Leitung unserer Stadtführer

Sie können auch den von der Stadt Longwy organisierten Weihnachtsmarkt in der Nähe der Porte de France besuchen.

Eintrittspreise: 10 ? / Erwachsener, 5 ? / 12- bis 18-Jähriger, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Treffpunkt: 17:30 Uhr am Office de Tourisme du Grand Longwy (Puits de Siège, place Darche).

Reservierungen nur im Tourismusbüro und Bezahlung bei der Anmeldung (keine Reservierungen per Telefon oder E-Mail).

Mise à jour le 2023-10-25 par OT DU GRAND LONGWY