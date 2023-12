Cet évènement est passé SÉANCE DE DÉDICACES Place Darche Longwy Catégories d’Évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle SÉANCE DE DÉDICACES Place Darche Longwy, 13 décembre 2023, Longwy. Longwy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-13 14:00:00

fin : 2023-12-13 17:00:00 Monsieur Laurent Kasprowicz sera présent pour une séance de dédicaces de son livre « Des coups de fil de l’au-delà »..

Monsieur Laurent Kasprowicz sera présent pour une séance de dédicaces de son livre « Des coups de fil de l'au-delà ».Tout public 0 EUR.

Place Darche Puits de Siège

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-07 par OT DU GRAND LONGWY

