SÉANCE DE DÉDICACES Place Darche Longwy, 9 décembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Monsieur Dominique Da Costa sera présent pour une séance de dédicaces de son livre « Le refuge du pissenlit ».

L’ouvrage a été réalisé avec sa fille Adeline Da Costa, autrice et illustratrice de plusieurs livres pour enfants et enseignante en arts plastiques.

L’ouvrage, destiné aux enfants, explique le danger des pesticides.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

Place Darche Puits de Siège

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Dominique Da Costa will be on hand to sign his book « Le refuge du pissenlit ».

The book was produced with his daughter Adeline Da Costa, author and illustrator of several children’s books, and an art teacher.

The book, aimed at children, explains the dangers of pesticides.

Dominique Da Costa estará presente para firmar su libro « Le refuge du pissenlit ».

El libro lo ha realizado con su hija Adeline Da Costa, autora e ilustradora de varios libros infantiles y profesora de arte.

El libro, dirigido a los niños, explica los peligros de los pesticidas.

Herr Dominique Da Costa wird für eine Signierstunde seines Buches « Le refuge du pissenlit » (Die Zuflucht des Löwenzahns) anwesend sein.

Das Buch wurde gemeinsam mit seiner Tochter Adeline Da Costa verfasst, die Autorin und Illustratorin mehrerer Kinderbücher und Lehrerin für bildende Kunst ist.

Das Buch, das sich an Kinder richtet, erklärt die Gefahr von Pestiziden.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT DU GRAND LONGWY