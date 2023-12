Marché biologique Place d’Aquitaine Villeneuve-sur-Lot, 15 février 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-15 08:00:00

fin : 2023-02-15 13:00:00

Une vingtaine d’exposants proposent en toute saison leurs productions biologiques : fruits, légumes, fromages, viandes, pains, vins, etc. dans une ambiance conviviale assurée et ce depuis 1975 (Un des plus vieux marchés biologiques de France) !.

Place d’Aquitaine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



