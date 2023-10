Soirée paëlla, ambiance année 80 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval, 14 octobre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Le comité des fêtes de Coussac-Bonneval organise sa soirée paella ambiance année 80, à partir de 19h30 à la salle des fêtes.

Repas : paella fromage dessert café 20€.

Ambiance année 80 assurée par Sge événementiel.

Une boisson offerte aux personnes déguisée année 80.

Sur réservation, places limitées..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 00:30:00. EUR.

Place Daniel Lamazière

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Coussac-Bonneval party committee is organizing a paella evening with an 80s feel, starting at 7.30pm in the village hall.

Meal: paella, cheese, dessert, coffee 20?

80s atmosphere provided by Sge événementiel.

A free drink for anyone in 80s costume.

Places are limited.

El Comité de la Fiesta de Coussac-Bonneval organiza una velada de paella al estilo de los años 80, a partir de las 19.30 h en el salón del pueblo.

Comida: paella queso postre café 20?

Ambiente ochentero a cargo de Sge événementiel.

Bebida gratis para quien vaya disfrazado de los años 80.

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Das Festkomitee von Coussac-Bonneval organisiert einen Paella-Abend in der Atmosphäre der 80er Jahre ab 19:30 Uhr im Festsaal.

Mahlzeit: Paella, Käse, Dessert, Kaffee 20?

Die 80er-Jahre-Atmosphäre wird von Sge événementiel gewährleistet.

Personen in 80er-Jahre-Kostümen erhalten ein Getränk gratis.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

