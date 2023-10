Théâtre : « Mon colocataire est une garce » avec la troupe « Au bonheur des Planches » Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval, 13 octobre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Une comédie de Fabrice Blind et Michel Delgado. Avec les comédiens Christophe Barget et Magalie Beine.

20h30, salle des fêtes. Payant, sur réservation..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Place Daniel Lamazière

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A comedy by Fabrice Blind and Michel Delgado. With comedians Christophe Barget and Magalie Beine.

8:30pm, salle des fêtes. Paying, by reservation.

Una comedia de Fabrice Blind y Michel Delgado. Con los actores Christophe Barget y Magalie Beine.

20.30 h, sala de fiestas. De pago, imprescindible reservar.

Eine Komödie von Fabrice Blind und Michel Delgado. Mit den Schauspielern Christophe Barget und Magalie Beine.

20.30 Uhr, Festsaal. Kostenpflichtig, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pays de Saint-Yrieix