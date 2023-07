Fête de la Bière Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval, 13 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Repas choucroute sur réservation (bières et saucisses allemandes). Animation musicale DJ..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Place Daniel Lamazière

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut meal (German beer and sausages) on reservation. DJ musical entertainment.

Comida de chucrut (cerveza alemana y salchichas) previa reserva. Animación musical con DJ.

Sauerkrautmahlzeit auf Reservierung (deutsche Biere und Würstchen). Musikalische Unterhaltung DJ.

