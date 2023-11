Fête du Hareng Place Daniel Boucour Val-de-Saâne, 18 novembre 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

Le hareng est de retour !

Profitez-en pour le déguster sur la place du village de Val-de-Saâne dès 18h30..

2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Place Daniel Boucour

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



Herring is back!

Enjoy it on the village square in Val-de-Saâne from 6.30pm.

¡Vuelve el arenque!

Aproveche la ocasión para degustarlo en la plaza del pueblo de Val-de-Saâne a partir de las 18.30 h.

Der Hering ist wieder da!

Nutzen Sie die Gelegenheit, ihn ab 18:30 Uhr auf dem Dorfplatz von Val-de-Saâne zu probieren.

Mise à jour le 2023-11-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche