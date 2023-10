Marche rose Place Daniel Boucour Val-de-Saâne, 14 octobre 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

Rendez-vous devant la mairie pour un parcours de 6km ou de 10km au choix !.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Place Daniel Boucour mairie

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



Meet in front of the town hall for a choice of a 6km or 10km course!

Reúnase frente al ayuntamiento para elegir entre una carrera de 6 km o de 10 km

Treffpunkt vor dem Rathaus für eine Strecke von wahlweise 6 km oder 10 km!

