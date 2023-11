Repas choucroute à Beynac Place d’alsace Beynac-et-Cazenac Catégories d’Évènement: Beynac-et-Cazenac

Dordogne Repas choucroute à Beynac Place d’alsace Beynac-et-Cazenac, 18 novembre 2023, Beynac-et-Cazenac. Beynac-et-Cazenac,Dordogne Soirée Choucroute traditionnelle organisée par le Comité de Jumelage. Apéritif,

Soupe,

Choucroute royale et sa bière,

Salade,

Munster, brie

Foret noire

Vin rouge, café, schnaps.

(boissons supplémentaires non comprises). Inscription avant le 11/11..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Place d’alsace Salle des fêtes

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Traditional sauerkraut evening organized by the Comité de Jumelage. Aperitif,

Soup,

Royal sauerkraut and beer,

Salad,

Munster, Brie

Black forest

Red wine, coffee, schnapps.

(additional drinks not included). Registration by 11/11. Tradicional velada de chucrut organizada por el Comité de Hermanamiento. Aperitivo,

Sopa,

Chucrut real y cerveza,

Ensalada,

Munster, Brie

Selva negra

Vino tinto, café, aguardiente.

(bebidas adicionales no incluidas). Inscripción antes del 11/11. Traditioneller Sauerkrautabend, organisiert vom Comité de Jumelage (Partnerschaftskomitee). Aperitif,

Suppe,

Königliches Sauerkraut mit Bier,

Salat,

Munster, Brie

Schwarzwald

Rotwein, Kaffee, Schnaps.

(zusätzliche Getränke nicht inbegriffen). Anmeldung vor dem 11.11. Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Beynac-et-Cazenac, Dordogne Autres Lieu Place d'alsace Adresse Place d'alsace Salle des fêtes Ville Beynac-et-Cazenac Departement Dordogne Lieu Ville Place d'alsace Beynac-et-Cazenac latitude longitude 44.8391783;1.1499088

Place d'alsace Beynac-et-Cazenac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beynac-et-cazenac/