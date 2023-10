Halloween à Beynac Place d’Alsace Beynac-et-Cazenac, 31 octobre 2023, Beynac-et-Cazenac.

Beynac-et-Cazenac,Dordogne

Rendez-vous à la Salle des fêtes des 18h30.

Défilé dans les ruelles de Beynac à la recherche de bonbons.

Chaque participant devra apporter un plat salé ou sucré à partager ensemble en fin de promenade.

Velouté de potimarron et crêpes offerts..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Place d’Alsace

Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meet at the Salle des fêtes from 6.30pm.

Parade through the streets of Beynac in search of sweets.

Each participant must bring a sweet or savoury dish to share at the end of the parade.

Pumpkin velouté and crêpes offered.

Encuentro en la Salle des fêtes a las 18.30 h.

Desfile por las callejuelas de Beynac en busca de dulces.

Cada participante debe traer un plato dulce o salado para compartir al final del desfile.

Se ofrece velouté de calabaza y crêpes.

Treffpunkt: Festsaal um 18:30 Uhr.

Umzug durch die Gassen von Beynac auf der Suche nach Süßigkeiten.

Jeder Teilnehmer muss ein süßes oder salziges Gericht mitbringen, das am Ende des Spaziergangs gemeinsam geteilt wird.

Kürbiscremesuppe und Crêpes werden angeboten.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir