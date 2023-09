La Bourbonnaise pour Elles Place d’Allier Moulins, 1 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Découvrez « La Bourbonnaise pour Elles », une course caritative exceptionnelle à Moulins Yzeure. Courez pour une noble cause et soutenez l’Espace d’Accompagnement Thérapeutique en partenariat avec la Ligue contre le cancer..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Place d’Allier

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover « La Bourbonnaise pour Elles », an exceptional charity race in Moulins Yzeure. Run for a noble cause and support the Espace d’Accompagnement Thérapeutique in partnership with the Ligue contre le cancer.

Descubra « La Bourbonnaise pour Elles », una carrera benéfica excepcional en Moulins Yzeure. Corre por una buena causa y apoya al Espace d’Accompagnement Thérapeutique en colaboración con la Ligue contre le cancer.

Entdecken Sie « La Bourbonnaise pour Elles », einen außergewöhnlichen Wohltätigkeitslauf in Moulins Yzeure. Laufen Sie für einen edlen Zweck und unterstützen Sie den « Espace d’Accompagnement Thérapeutique » (Raum für therapeutische Begleitung) in Partnerschaft mit der Krebsliga.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office du tourisme de Moulins & sa région