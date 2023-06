OSUL – Balade instrumentale Place d’Alliance, Nancy Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy OSUL – Balade instrumentale Place d’Alliance, Nancy Nancy, 21 juin 2023, Nancy. OSUL – Balade instrumentale Mercredi 21 juin, 19h30 Place d’Alliance, Nancy Laissez vous emporter en balade par l’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (OSUL) ! Cette formation, exclusivement composée d’étudiants et d’étudiantes, aura le plaisir de vous interpreter pendant 30 minutes : Des oeuvres classsiques telles que Le guide de l’orchestre pour les jeunes de Benjamin Britten ou encore Dans l’antre du Roi de la montagne de Edward Grieg

Des musiques de films : La marche impériale et La salle du trône de John Williams, morceaux tirés de Star Wars N’hésitez pas à venir nous écouter Place d’Alliance à 19h30 ! Place d’Alliance, Nancy Place d’alliance Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00 © Vincent Lambert Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Place d'Alliance, Nancy Adresse Place d'alliance Nancy Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Place d'Alliance, Nancy Nancy

Place d'Alliance, Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

OSUL – Balade instrumentale Place d’Alliance, Nancy Nancy 2023-06-21 was last modified: by OSUL – Balade instrumentale Place d’Alliance, Nancy Nancy Place d'Alliance, Nancy Nancy 21 juin 2023