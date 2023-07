ANIMATION – JAM DANSÉE Place d’Alliance Nancy, 1 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Cette année, la Ville de Nancy célèbre le 40e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de la place Stanislas, de la place de la Carrière et de la place d’Alliance. C’est en effet lors de sa séance de décembre 1983 que, sur proposition de l’ICOMOS, le comité du patrimoine mondial approuva l’inscription de cet ensemble architectural et urbain exceptionnel sur la liste patrimoine mondial. Sur la même liste que le Taj Mahal et le Machu Picchu…

Quarante ans plus tard, cet anniversaire est célébré à travers une série d’événements programmés du 16 juin à la fin décembre 2023.

Dans le cadre de cette programmation, le Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine propose une Jam dansée place d’Alliance assurée et guidée par la danseuse et pédagogue Delphine Jungman.

Au programme des propositions ludiques et créatives pour un moment de danse ensemble en plein air !

La jam sera ouverte à toutes et à tous, quel que soit le niveau de danse, débutants et enfants sont les bienvenus !

Delphine Jungmann s’est formée en danse contemporaine avec la compagnie Kibbutz Contemporary Dance Company et lors de nombreux workshops en floorwork et théâtre physique..

Gaga Teacher, chorégraphe et interprète, Delphine aime la danse comme vecteur de sensations, de valeurs et de plaisir accessible à tous. Elle collabore avec de nombreux artistes et collectifs comme Vou can call me Page ou Wynkl et a fondé HNHD Dance Band, El Colectivo/Gigapune et Milk Shake Project.. Tout public

Jeudi 18:30:00 fin : . 0 EUR.

Place d’Alliance

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



This year, the City of Nancy celebrates the 40th anniversary of the UNESCO World Heritage listing of Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d?Alliance. It was in fact at its December 1983 meeting that, on the proposal of ICOMOS, the World Heritage Committee approved the inclusion of this exceptional architectural and urban ensemble on the World Heritage List. On the same list as the Taj Mahal and Machu Picchu…

Forty years on, this anniversary is being celebrated through a series of events scheduled from June 16 to the end of December 2023.

As part of this program, the Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine is offering a Jam dansée at Place d?Alliance, led and guided by dancer and teacher Delphine Jungman.

On the program: playful and creative proposals for a moment of dancing together in the open air!

The jam will be open to all, whatever your level of dance – beginners and children are welcome!

Delphine Jungmann trained in contemporary dance with the Kibbutz Contemporary Dance Company and in floorwork and physical theater workshops…

Gaga Teacher, choreographer and performer, Delphine loves dance as a vehicle for sensations, values and pleasure accessible to all. She collaborates with many artists and collectives, including Vou can call me Page and Wynkl, and founded HNHD Dance Band, El Colectivo/Gigapune and Milk Shake Project.

Este año, la ciudad de Nancy celebra el 40 aniversario de la inscripción de la Place Stanislas, la Place de la Carrière y la Place d’Alliance en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue en su reunión de diciembre de 1983 cuando el Comité del Patrimonio Mundial, a propuesta del ICOMOS, aprobó la inscripción de este excepcional conjunto arquitectónico y urbano en la Lista del Patrimonio Mundial. En la misma lista que el Taj Mahal y Machu Picchu…

Cuarenta años después, este aniversario se celebra con una serie de actos programados desde el 16 de junio hasta finales de diciembre de 2023.

Como parte de este programa, el Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine ofrece una Jam dansée en la Place d’Alliance, dirigida y guiada por la bailarina y profesora Delphine Jungman.

El programa incluye ideas divertidas y creativas para bailar juntos al aire libre

La jam estará abierta a todos, sea cual sea su nivel de danza: principiantes y niños son bienvenidos

Delphine Jungmann se formó en danza contemporánea con la Compañía de Danza Contemporánea Kibbutz y en diversos talleres de trabajo de suelo y teatro físico…

Gaga Profesora, coreógrafa e intérprete, Delphine ama la danza como vehículo de sensaciones, valores y placer accesible a todos. Trabaja con numerosos artistas y colectivos, entre ellos Vou can call me Page y Wynkl, y fundó HNHD Dance Band, El Colectivo/Gigapune y Milk Shake Project.

Dieses Jahr feiert die Stadt Nancy den 40. Jahrestag der Aufnahme der Place Stanislas, der Place de la Carrière und der Place d’Alliance in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Auf seiner Sitzung im Dezember 1983 genehmigte das Welterbekomitee auf Vorschlag von ICOMOS die Aufnahme dieses außergewöhnlichen architektonischen und städtebaulichen Ensembles in die Liste des Welterbes. Auf der gleichen Liste wie das Taj Mahal und Machu Picchu…

Vierzig Jahre später wird dieser Jahrestag mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert, die vom 16. Juni bis Ende Dezember 2023 stattfinden.

Im Rahmen dieses Programms bietet das Centre Chorégraphique National – Ballet de Lorraine eine Jam dansée place d’Alliance an, die von der Tänzerin und Pädagogin Delphine Jungman betreut und geleitet wird.

Auf dem Programm stehen spielerische und kreative Vorschläge für einen Moment des gemeinsamen Tanzens unter freiem Himmel!

Die Jam ist für alle offen, unabhängig vom Tanzniveau, Anfänger und Kinder sind herzlich willkommen!

Delphine Jungmann hat sich im zeitgenössischen Tanz bei der Kibbutz Contemporary Dance Company und bei zahlreichen Workshops in Floorwork und Physical Theatre ausbilden lassen…

Als Gaga Teacher, Choreographin und Performerin liebt Delphine den Tanz als Träger von Gefühlen, Werten und Vergnügen, die für alle zugänglich sind. Sie arbeitet mit zahlreichen Künstlern und Kollektiven wie Vou can call me Page oder Wynkl zusammen und hat die HNHD Dance Band, El Colectivo/Gigapune und das Milk Shake Project gegründet.

Mise à jour le 2023-06-25 par DESTINATION NANCY