Semaine de la mobilité Place d’Aine Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Semaine de la mobilité Place d’Aine Limoges, 19 septembre 2023, Limoges. Semaine de la mobilité Mardi 19 septembre, 10h00 Place d’Aine Au programme : Informations sur l’utilisation et la pratique du vélo Contrôle technique participatif de votre vélo Essais de vélos à assistance électriques et classiques Informations sur les moyens de transports non polluants de Limoges Métropole Sensibilisation à la prévention routière + d’infos sur https://www.cours-appel.justice.fr/limoges Place d’Aine Place d’Aine limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.cours-appel.justice.fr/limoges »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T10:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:00:00+02:00

2023-09-19T10:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:00:00+02:00 cour d’appel de Limoges vélo Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Place d'Aine Adresse Place d'Aine limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Place d'Aine Limoges

Place d'Aine Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/