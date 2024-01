Spectacle : Thaïs Place Crussy Sedan, vendredi 16 février 2024.

Sedan Ardennes

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-16

Thaïs est en spectacle en 2024, retrouvez ses dates et la billetterie en ligne.Thaïs est une actrice de théâtre et humoriste de one man show. L’humoriste se caractérise par ses sketchs qui abordent avec une certaine auto-dérision des thèmes qui lui sont personnels comme les complexes et les angoisses.Retrouvez les dates de la tournée 2024 de Thaïs. Réservez votre place de spectacle sur la billetterie de Thaïs.

Place Crussy

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



