Exposition : Maquettes en Ardennes Place Crussy Sedan, 14 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

En 2023, le Club Maquettisme Sedanais, l’une des activités du Centre Le lac fête ses 45 ans !C’est en effet en 1978 que des passionnés de miniatures se sont regroupés pour la première fois dans la maison de quartier du Lac. Leur dynamisme attire de nombreux adeptes et la première expo voit le jour la même année.Ce sera ensuite la création du RAMMA, expo d’abord locale qui connaitra un développement exponentiel pour devenir la manifestation internationale reconnue aujourd’hui.L’activité du club se poursuit parallèlement avec des membres venant de tout le département et même de Belgique proche. La section trains présente ses réseaux dans de nombreuses expositions en France mais aussi en Europe.Pour fêter ce bel anniversaire, le club organise à la salle Marcillet une expo présentant les réalisations de ses membres ainsi que de modélistes locaux invités.Outre les maquettes statiques, les visiteurs pourront assister à des démonstrations de voitures radiocommandées et découvrir une rétrospective des différents réseaux ferroviaires du club, plus de 12 présentés..

2023-10-14 fin : 2023-10-15

Place Crussy Salle Marcillet

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



In 2023, the Club Maquettisme Sedanais, one of the activities of the Centre Le Lac, celebrates its 45th anniversary! 1978 saw the first gathering of miniature enthusiasts at the Maison de quartier du Lac. Their dynamism attracted many enthusiasts, and the first exhibition was held the same year, followed by the creation of RAMMA, an exhibition which started out local and grew exponentially to become the international event it is today.The club?s activities continued in parallel, with members coming from all over the department and even from nearby Belgium. To celebrate this milestone, the club is organizing an exhibition at the Salle Marcillet, showcasing the work of its members and invited local modellers. In addition to static models, visitors will be able to watch radio-controlled car demonstrations and discover a retrospective of the club?s various railway networks, more than 12 in all.

En 2023, el Club Maquettisme Sedanais, una de las actividades del Centre Le Lac, celebrará su 45 aniversario. 1978 fue el año en que los aficionados a las miniaturas se reunieron por primera vez en la Maison de quartier du Lac. Su dinamismo atrajo a muchos entusiastas y ese mismo año se celebró la primera exposición, a la que siguió la creación de RAMMA, una exposición que empezó siendo un evento local pero que creció exponencialmente hasta convertirse en el acontecimiento internacional que es hoy. Para celebrar este hito, el club organiza una exposición en la Salle Marcillet, en la que mostrará el trabajo de sus miembros y de modelistas locales invitados. Además de modelos estáticos, los visitantes podrán asistir a demostraciones de coches de radiocontrol y descubrir una retrospectiva de las distintas redes ferroviarias del club, más de 12 en total.

Im Jahr 2023 feiert der Club Maquettisme Sedanais, eine der Aktivitäten des Centre Le Lac, sein 45-jähriges Bestehen! 1978 fanden sich zum ersten Mal Liebhaber von Miniaturen im Gemeindehaus Le Lac zusammen. Ihre Dynamik zog zahlreiche Anhänger an und die erste Ausstellung wurde noch im selben Jahr ins Leben gerufen.Anschließend wurde die RAMMA gegründet, eine zunächst lokale Ausstellung, die sich exponentiell entwickelte und zu der heute anerkannten internationalen Veranstaltung wurde.Die Aktivitäten des Clubs gehen parallel dazu weiter, mit Mitgliedern aus dem gesamten Departement und sogar aus dem nahen Belgien. Um dieses Jubiläum zu feiern, veranstaltet der Club im Marcillet-Saal eine Ausstellung mit den Werken seiner Mitglieder und eingeladener lokaler Modellbauer.Neben statischen Modellen können die Besucher an Vorführungen von ferngesteuerten Autos teilnehmen und eine Retrospektive der verschiedenen Eisenbahnnetze des Clubs entdecken, von denen mehr als 12 präsentiert werden.

