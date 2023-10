Journées nationales de l’architecture Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon, 14 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Journées nationales de l’architecture avec la société d’archéologie, d’histoire et de géologie de la région de Craponne : Rendez-vous à 15h, place Croix de mission.

Inscription obligatoire..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Place Croix de Mission

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Journées nationales de l?architecture with the Société d?archéologie, d?histoire et de géologie de la région de Craponne: Meeting at 3pm, place Croix de mission.

Registration required.

Journées nationales de l’architecture con la Société d’archéologie, d’histoire et de géologie de la région de Craponne: Reunión a las 15.00 h, Place Croix de mission.

Inscripción obligatoria.

Journées nationales de l’architecture mit der Société d’archéologie, d’histoire et de géologie de la région de Craponne: Treffpunkt um 15 Uhr, Place Croix de mission.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay