Concert et Bal FOLK Musiques du monde Fete de la Musique Vallon Place Couverte, Vallon-Pont-d’Arc (07) Concert et Bal FOLK Musiques du monde Fete de la Musique Vallon Place Couverte, Vallon-Pont-d’Arc (07), 21 juin 2023, . Concert et Bal FOLK Musiques du monde Fete de la Musique Vallon Mercredi 21 juin, 19h00 Place Couverte, Vallon-Pont-d’Arc (07) Podium FOLK Musiques du monde de l’Assoc l’ECHO des Garrigues Fete de la Musique Place couverte Vallon Pont d’Arc 07150 Dés 19H ( horaires sous réserve) Guitare picking avec Christian et Sadek de l’assoc Guitareenchansons Chansons avec Phillipe Honoré (à confirmer) – 20H Jazz avec le Quartet Manouche du Bas Vivarais violon/guit/ctb/accordéon – 21H BAL FOLK avec RURAL CAFE Trio, CHICHOUMELLE Trio, Les GRATTEBERLES Duo…Scéne ouverte. Apéro pizza offert aux musiciens. rens : 0676708588 / 0619233630 ruralcafe.com source : événement Concert et Bal FOLK Musiques du monde Fete de la Musique Vallon publié sur AgendaTrad Place Couverte, Vallon-Pont-d’Arc (07) Place Couverte, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43100 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Place Couverte, Vallon-Pont-d'Arc (07) Adresse Place Couverte, 07150 Vallon-Pont-d'Arc, France Age max 110 Lieu Ville Place Couverte, Vallon-Pont-d'Arc (07)

Place Couverte, Vallon-Pont-d'Arc (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//