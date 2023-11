FÊTE PATRONALE place Corps Franc Pommiès Fresse-sur-Moselle, 11 novembre 2023, Fresse-sur-Moselle.

Fresse-sur-Moselle,Vosges

Fête patronale à la salle des fêtes et sur la place Corps Franc Pommiès. Fête à l’ancienne, barbe à papa, grands jeux en bois, clown, maquillage, balade en calèche…. Tout public

Samedi 2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

place Corps Franc Pommiès

Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est



Fête patronale at the salle des fêtes and Place Corps Franc Pommiès. Old-fashioned festivities, cotton candy, large wooden games, clowns, face painting, horse-drawn carriage rides…

Fiesta patronal en la Salle des Fêtes y la Place Corps Franc Pommiès. Fiestas de antaño, algodón de azúcar, grandes juegos de madera, payasos, pintura de caras, paseos en coche de caballos…

Patronatsfest in der Festhalle und auf dem Platz Corps Franc Pommiès. Fest nach alter Tradition, Zuckerwatte, große Holzspiele, Clown, Schminken, Kutschfahrten…

Mise à jour le 2023-10-30 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES