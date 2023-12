Téléthon – Le défi sportif des pompiers d’Issy Place Corentin Celtonx Issy-les-Moulineaux, 8 décembre 2023 12:00, Issy-les-Moulineaux.

Téléthon – Le défi sportif des pompiers d’Issy 8 et 9 décembre Place Corentin Celtonx

Place Corentin Celton, à partir de vendredi 8 décembre 13h jusqu’au samedi 9 décembre, six sapeurs pompiers de Paris de la caserne d’Issy-les-Moulineaux vont se relayer en tenue de feu sous appareils respiratoires, pour effectuer le plus de kilomètres possible pendant 24heures.

Les isséens pourront donner un coup de pouce pour les aider en faisant un don et ramer avec eux. L’occasion de rencontrer les soldats du feu qui profiteront pour informer sur leurs missions au quotidien.

Place Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux 92130

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T13:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

2023-12-09T00:00:00+01:00 – 2023-12-09T13:00:00+01:00