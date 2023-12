MARCHÉ DE NOËL – SAEP ECOLE DE LA COUSTARADE Place Cordesse Marvejols, 23 décembre 2023, Marvejols.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23

Chalets du Marché de Noël, Place Cordesse à Marvejols, à partir de 10h.

Au programme, pour petits et grands :

– huîtres

– vin blanc / vin chaud

– frites

– crêpes

Et pleins d’autres gourmandises vous attendent…….

Chalets du Marché de Noël, Place Cordesse à Marvejols, à partir de 10h.

Au programme, pour petits et grands :

– huîtres

– vin blanc / vin chaud

– frites

– crêpes

Et pleins d’autres gourmandises vous attendent……

Chalets du Marché de Noël, Place Cordesse à Marvejols, à partir de 10h.

Au programme, pour petits et grands :

– huîtres

– vin blanc / vin chaud

– frites

– crêpes

Et pleins d’autres gourmandises vous attendent…

EUR.

Place Cordesse

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par 48 – OT Gévaudan Destination