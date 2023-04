Marché de maraichers Place communale d’Arandon, 1 janvier 2023, Arandon-Passins.

Tous les mardis, retrouvez un marché de maraichers sur la place communale d’Arandon..

2023-01-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-12-31 18:30:00. .

Place communale d’Arandon

Arandon-Passins 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Every Tuesday, you will find a market of market gardeners on the town square of Arandon.

Todos los martes, se puede encontrar un mercado de hortelanos en la plaza del pueblo de Arandon.

Jeden Dienstag findet auf dem Gemeindeplatz von Arandon ein Markt der Gemüsebauern statt.

Mise à jour le 2021-11-03 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné